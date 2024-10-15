ABD'den İran'a 'Trump' uyarısı: Ağır sonuçları olur

AA

Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın, 'İran tehdidi'ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar sonrası Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett'in yaptığı açıklama dikkat çekti.

"İRAN'I BU KÜSTAH TEHDİTLERİNDEN DOLAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

ABD, yıllardır İran'ın eski Başkan Donald Trump'a yönelik tehditlerini "yakından" takip ettiğini belirterek, Tahran'ın herhangi bir ABD vatandaşına saldırması halinde "ciddi sonuçlar" doğacağı uyarısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, tehditlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

Bunu en yüksek önceliğe sahip bir ulusal ve iç güvenlik meselesi olarak görüyor ve İran'ı bu küstah tehditlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz.

İRAN'A OLASI SALDIRI İÇİN UYARI

Savett, açıklamasında, İran'ın, ABD'ye hizmet etmeye devam edenler ya da daha önce hizmet etmiş olanlar da dahil herhangi bir vatandaşa saldırması halinde, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

Tehditlerle ilgili kurumların Trump'ın güvenlik birimlerine sürekli ve hızlı şekilde gerekli bilgileri ulaştırdığını belirten Savett, Başkan Joe Biden'ın gizli servise eski Başkan'a yönelik bu tehditleri ele almak için gereken her türlü kaynak, kabiliyet ve koruyucu önlemi alması gerektiği yönündeki direktifini yinelediğini kaydetti.