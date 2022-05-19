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    ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına miting uyarısı

    ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına miting uyarısı

    ABD Büyükelçiliği, CHP'nin hafta sonu Maltepe'de düzenleyeceği mitinge yönelik açıklama yaparak vatandaşlarına 'Gösterilerden kaçının' dedi.
    • 19.05.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:39
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu.

    Bunun üzerine ilk miting 4 Aralık'ta Mersin'de yapıldı ancak devamı gelmedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu nisan ayında ise konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.

    CHP Lideri, hava şartlarıyla ertelendiği öne sürülen mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

    İlk adres İstanbul

    Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, miting için İstanbul'u tercih etti.

    ABD den İstanbul daki vatandaşlarına miting uyarısı #1

    ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı

    Cumartesi günü Maltepe ilçesinde gerçekleşecek olan miting hazırlıkları devam ederken, ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi.

    "Gösterilerden ve protestolardan kaçının"

    ANKA'nın haberine göre Büyükelçiliğin uyarısında şu ifadeler yer aldı:

    "21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."


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