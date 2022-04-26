ABD'den Osman Kavala kararına tepki

Osman Kavala'nın Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının ardından ABD'den yapılan açıklamada Türkiye kınanırken 'rahatsızlık ve endişe' vurgusu yapıldı

Gezi Parkı davası dün akşam saatlerinde nihayete erdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasının ardından heyet kararını açıkladı.

Buna göre davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Yurt içinde muhalefet cephesinden yükses sesle tepki çeken karara, yurt dışından da tepki geldi.

Bu yurt dışı tepki odağının başı ABD oldu. ABD Dışişleri Bakanlık sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

"Rahatsızlık ve hayalkırıklığı"

Price, Osman Kavala hakkında verilen mahkumiyet kararından “derin rahatsızlık ve hayalkırıklığı” duyduğunu bildirdi.

Price açıklamasında “Türkiye’yi bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak, Osman Kavala ve keyfi biçimde hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz.

"Endişe duyuyoruz"

Türkiye’de duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, aşırı geniş tanımlı terörle destek suçlamaları ve suç unsuru taşıyan hakaret davaları dahil olmak üzere sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyasından liderlere karşı devam eden yargısal tacizlerden ağır endişe duymayı sürdürüyoruz

"Hak ve özgürlüklere saygı duymaya çağırıyoruz"

Türkiye halkı, insan haklarını ve temel özgürlüklerini cezalandırılma korkusu yaşamadan uygulayabilmeyi hak ediyor. İfade, barışçı şekilde toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü kullanma hakkı, Türkiye’nin anayasası, uluslararası hukuki sorumlulukları ve AGİT yükümlülüklerinde yer almaktadır. Hükümeti, siyasi güdümlü davaları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Tutuksuz sanıklar 18 yılla cezalandırıldı

Sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım’ suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına kararı alan mahkeme, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verdi.