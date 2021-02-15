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    ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
    • AA
    • 15.02.2021 - 06:10
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    ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

    "HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

    Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

    Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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