ABD'den tahıl koridoru çabaları için Türkiye'ye teşekkür Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullandığını öne süren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmadaki çabaları için Türkiye'ye teşekkürlerini yineledi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz yıl İstanbul'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzaladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullandı.

Antony Blinken: Rusya anlaşmayı şantaj aracı olarak kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) başkanlık ettiği kıtlık ve çatışma kaynaklı küresel gıda güvensizliği içerikli oturumun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Blinken, "Gıdanın bir savaş aracı olarak kullanılmasına son verme taahhüdünde bulunan 91 ülke ortak bir bildiri yayımladı. Bu, kendi başına güçlü bir ifadedir ve diğerlerini de buna katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Ukrayna ile yaptığı savaşta şantaj olarak kullandığını iddia eden ve bundan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Blinken, Karadeniz tahılının sadece Ukrayna için değil diğer ciddi kıtlık riskleri bağlamında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin tahıl ihtiyacı için de önemli olduğunu vurguladı.

Blinken, Rusya'nın anlaşmayı bozmakla kalmayıp aynı zamanda Ukrayna'daki gıda silolarını kasıtlı hedef alarak tahıl üretimini de engellediğini öne sürerek, "Diğer rotaları en üst düzeye çıkarsak bile Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Girişimi ile yapabildiği kapasiteye ulaşmak çok zor olacak" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye teşekkür

Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi konusunun kendi bileceği iş olduğunu ifade eden Blinken, anlaşmadaki çabaları için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne ve Türkiye'ye teşekkürlerini yineledi.

Blinken, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşabileceği ve gıdaya duyulan ihtiyacın yüzde 50 artacağı tahminini paylaşarak çatışmalar ve diğer nedenlerle üretimin artmadığını, aksine verimin düştüğünü kaydetti.

ABD'nin her yıl Dünya Gıda Programı bütçesinin yarısını tek başına karşıladığına dikkati çeken Blinken, bugün Haiti ve 11 Afrika ülkesindeki gıda kıtlığıyla mücadele için 360 milyon dolarlık yardım kararı aldıklarını belirtti.