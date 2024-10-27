ABD'den Tayvan'a NASAMS füze sistemi satışına onay

DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) füzeleri ile "AN/TPS-77" ve "AN/TPS-78" radar sistemlerinin Tayvan'a satışını onayladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu füzeler için 1,16 milyar dolar, radar sistemleri için ise 828 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

"NASAMS" UKRAYNA'DA TEST EDİLDİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, NASAMS sisteminin, Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edildiğini vurgulayarak, bu sistemin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini güçlendireceğini ifade etti.