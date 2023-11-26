ABD'den terör örgütü PKK'ya silah yardımı: Video deşifre etti Terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırısı öncesi yaptığı hazırlıklara ilişkin yayınlanan videoda, örgütün ABD yapımı piyade tüfeklerini kullanması dikkat çekti.

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AA

Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD, hain terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürüyor.

ABD, PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor ve silah yardımında bulunuyor.

Bu gerçek bir kez daha paylaşılan videoyla gözler önüne serildi.

Saldırı öncesi hazırlıklarda dikkat çeken detay

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini kullanmaları dikkat çekti.

Bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK’ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi.

2015 yılından itibaren desteği artırdı

Irak’ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.

ABD, Suriye’de DEAŞ’la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

Türkiye uyardı

Amerikan yönetimi, Türkiye’nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı, Suriye’den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

Türkiye ise YPG’nin PKK’yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.

ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)