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- ABD’den Türk Savunma Sanayii'ne yaptırım kararı
ABD’den Türk Savunma Sanayii'ne yaptırım kararı
Karabağ Zaferi ve Türkiye’nin sahip olduğu teknoloji birilerini fena rahatsız ediyor.
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 11:56
- Güncelleme : 11.12.2020 - 12:22
Eski Türkiye’yi özlüyorlar...
NATO dayatmasıyla ABD’nin hangi silahı verirse onu alma zorunluluğu vardı.
Üstelik alınan silahları PKK’ya karşı kullanmayın diye de sürekli uyarı yaparlardı. Türkiye’nin silah geliştirmesi ya da NATO dışındaki bir ülkeden silah alması düşünülemezdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın onayladığı yaptırım kararına bakın; tek hedef Savunma Sanayii Başkanlığı...
Peki ne yapmış Türk Savunma Sanayii...