ABD’den Türk Savunma Sanayii'ne yaptırım kararı

Karabağ Zaferi ve Türkiye’nin sahip olduğu teknoloji birilerini fena rahatsız ediyor.

Eski Türkiye’yi özlüyorlar...

NATO dayatmasıyla ABD’nin hangi silahı verirse onu alma zorunluluğu vardı.

Üstelik alınan silahları PKK’ya karşı kullanmayın diye de sürekli uyarı yaparlardı. Türkiye’nin silah geliştirmesi ya da NATO dışındaki bir ülkeden silah alması düşünülemezdi.

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