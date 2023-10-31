ABD'den Türkiye açıklaması: Çalışmaya devam edeceğiz ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak ittifakın güçlendirilmesi adına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

AA & Ensonhaber

ABD'de Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Rick Scott, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığını ifade etmesinin ardından NATO'ya 'Türkiye'nin üyeliğini ciddi olarak gözden geçirmesi' çağrısında bulunmuştu.

Konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrıya ilişkin soruya, "Bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

İttifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edildiğini de hatırlattı.

"Türkiye ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Miller, "NATO'nun güçlendirilmesi için Türkiye ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullanarak söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç'in NATO'ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.

Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, Türkiye'yi hâlâ üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.

Miller, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına ilişkin, "Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum" dedi.