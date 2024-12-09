ABD'den Türkiye açıklaması: Suriye'ye ilişkin tam angajman içindeydik

Haber Merkezi

İsminin gizli kalması koşuluyla gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD yetkilisi, Suriye'deki gelişmeler ışığında halihazırda temel odak noktasının 'yeni bir Suriye' ve Beşşar Esed rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getirerek herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

Yetkili, Türkiye ve ABD'nin bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti.

Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CIA Direktörü Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi.

Yetkili, ABD ile Heyet Tahrir Şam arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin HTŞ ile ilişkilerinin ABD çıkarları önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti.

BLINKEN'DEN YAZILI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamasında Suriye halkının 14 yıl süren çatışmaların ardından nihayet umutlanmak için bir nedeninin olduğunu kaydeden Blinken, "Esad rejiminin 2011'den bu yana güvenilir bir siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'ın acımasız desteğine bel bağlaması, kaçınılmaz olarak kendi çöküşüne yol açmıştır" yorumunda bulundu.

"ABD, Suriye liderliğindeki kapsayıcı bir süreç yoluyla iktidarın hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl yollardan devrini güçlü bir şekilde desteklemektedir" diyen Blinken, "Suriye halkının bu geçiş döneminde devlet kurumlarının muhafaza edilmesini, temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını ve savunmasız toplulukların korunmasını talep etmeye hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

"EYLEMLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Gelişmeleri yakından takip ederek bölgedeki ortaklarıyla irtibatı sürdüreceklerini vurgulayan Blinken, "Esad rejimi ve destekçilerinin kimyasal silah kullanma ve Austin Tice örneğindeki gibi sivilleri haksız yere gözaltına alma uygulamaları da dahil Suriye halkına karşı işledikleri zulüm ve suiistimallerden sorumlu tutulmasına yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğiz" dedi.

Muhalif grupların liderleri tarafından yapılan açıklamaları not ettiklerini hatırlatan Blinken, "Ancak daha fazla sorumluluk üstlendikçe sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Blinken, bölgedeki tüm aktörleri insan haklarına saygı göstermeye, sivilleri korumak için her türlü tedbiri almaya ve uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye çağırdı.