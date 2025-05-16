ABD'den Türkiye ve Suriye açıklaması: Barış ve istikrarı desteklemeye hazırız

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında bulunduğu Antalya'da basın mensuplarına Rusya-Ukrayna, Gazze ve Suriye gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine yönelik konuşan Rubio, ABD heyetinin Ukrayna'dan üst düzey bir heyetle görüşeceğini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacağını kaydederek ateşkesin önemini belirtti.

ABD'NİN ARABULUCULUKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirmek için sabırsızlandığını ileri süren Rubio, "Değerlendirmeme göre Trump ve Putin, bu konu üzerinde doğrudan etkileşime girene kadar burada bir atılım yaşayamayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Somut bir ilerleme olmadığı takdirde ABD’nin arabuluculuktan çekilme ihtimaline yönelik Rubio, şunları kaydetti:

Açıkçası Trump ve Putin, yüz yüze oturup ileriye dönük niyetlerinin ne olduğunu belirleyene kadar burada bir atılım yapacağımıza inanmıyorum. Burada bir atılım yapmamızın tek yolu Trump'ın Putin ile yüz yüze oturup bir kez ve herkes için barışa giden bir yol olup olmadığını ve varsa bunun ne olduğunu belirlemesi.

Rus tarafının gönderdiği heyetin seviyesinin müzakerelerin kesinlikle büyük bir atılımla sonuçlandıracak bir gösterge olmadığını savunan Rubio, "Umarım yanılıyorumdur. Umarım yarın haberler ateşkes konusunda anlaştıklarını söyler" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE DÖNÜŞÜM

Rubio, Suriye'de barış ve istikrar sağlanması için destek sunmaya hazır olduklarını açıklayarak, "Barışçıl ve istikrarlı bir Suriye, bölge için son yılların en büyük olumlu gelişmelerinden biri olur" dedi.

Suriye'deki mevcut yönetimin çok kültürlü ve farklı toplumsal unsurların bir arada yaşayabileceği bir toplum inşa etmeyi hedefleyen ulusal bir hareket yürüttüğünü ifade eden Rubio, bu sürecin uzun ve zorlu olacağını belirterek, "Başarılı olması halinde bölge üzerinde dönüştürücü bir etkisi olacak" şeklinde konuştu.

Rubio, Şam yönetiminin İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelerle barış içinde yaşamayı istediğini ve terör unsurlarını ülkeden çıkarmayı amaçladığını aktardı.

Suriye'deki yeni yönetimin ülke topraklarında kimyasal silahların depolanmasını istemediğine işaret eden Rubio, Suriye'nin bu silahların güvenli şekilde tespit ve imha edilmesi için ABD'den destek istediğini, ABD'nin de bu desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

TÜRKİYE GİBİ BÖLGESEL ORTAKLAR

Suriye'nin farklı inançlara ve geçmişlere sahip insanların uzun zamandır bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu kaydeden Rubio, bölgeyi istikrarsızlaştıracak acımasız savaş yerine büyük bir dönüşüme vurgu yaptı.

Rubio, şunları söyledi:

Dönüşümü gerçekleştirmek sahadaki liderlere kalacak ve onlar da bazı önemli zorluklarla karşı karşıya. Hiç şüphe yok. İyi haber şu ki; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi katkıda bulunmaya istekli bölgesel ortaklar var.

Yaptırımların kaldırılmasının etkilerinin hissedileceğini kaydeden Rubio, bunun da temel hizmetleri sağlayabilecek bir yönetimin tesis edilmesi sayesinde ülkede yeniden inşa çalışmalarına katkı sunacağını bildirdi.

SEZAR YASASI

Rubio, Kongre üyelerinin Sezar Yasası'ndaki muafiyet yetkisini kullanılması için çağrı yaptığını aktararak Trump'ın ilk adım olarak muafiyet kullanmayı planladığını ve bunun 180 günde bir yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Yeterli ilerleme kaydedilirse Kongre'den yaptırımların tamamen kaldırmasını talep edebileceklerini belirten Rubio, "Henüz o noktada değiliz, bu adım şu aşamada erken olur. Öncelikle yabancı ortakların yaptırım riski olmadan Suriye'ye yardım göndermesine imkan tanıyacak ilk muafiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.