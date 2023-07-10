ABD'den Türkiye'nin AB üyeliğine destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi öncesinde, İsveç'İn NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda engellerin kaldırılması şartına ABD'den destek geldi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarla dünya adeta gündemini belirledi.

Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve bu konuda Türkiye'nin vetosunu hatırlattı.

"Türkiye'nin AB'de önünü açın"

Erdoğan'ın konu hakkındaki "Türkiye'yi AB'nin kapısında 50 yılı aşkın süredir bekletenlere buradan sesleniyorum, Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü.

ABD'den Türkiye'ye destek

Bu çağrıya ilk destek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den gelirken ikinci olumlu açıklama da ABD'den geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB üyeliğinin desteklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz." denildi.