ABD'den Türkiye'ye Afganistan görüşmeleri için heyet gelecek

ABD'den Türkiye'ye Afganistan görüşmeleri için heyet gelecek

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü, ABD'den Türkiye'ye teknik heyet ziyareti gerçekleşecek.

Afganistan'da NATO’nun, Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından durum önem kazandı.

NATO'nun görevi sonlandırma kararının ardından, Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de Afganistan konusu ele alındı.

PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'YE HEYET GELECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

KONU DETAYLICA İNCELENECEK

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin, konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.

GÖREV, 6 YILDIR SÜRÜYOR

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.