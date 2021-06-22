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    ABD'den Türkiye'ye Afganistan görüşmeleri için heyet gelecek

    Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü, ABD'den Türkiye'ye teknik heyet ziyareti gerçekleşecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 12:32
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    ABD'den Türkiye'ye Afganistan görüşmeleri için heyet gelecek

    Afganistan'da NATO’nun, Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından durum önem kazandı.

    NATO'nun görevi sonlandırma kararının ardından, Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de Afganistan konusu ele alındı.

    PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'YE HEYET GELECEK

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

    ABD den Türkiye ye Afganistan görüşmeleri için heyet gelecek #1

    KONU DETAYLICA İNCELENECEK

    Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin, konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.

    GÖREV, 6 YILDIR SÜRÜYOR

    Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

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