ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 21'inci gününde devam ediyor.

Ukrayna'nın birçok şehrinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Batılı ülkelerden yardımlar da devam ediyor.

Konuyla ilgili kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, basın açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'YA 800 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM

Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını açıklayan Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DÜNYA PUTİN'E KARŞI BİRLEŞTİ"

"Dünya Putin'e karşı birleşti. Yaptırımlar Rus ekonomisine büyük zarar verecek.

Biz birlik içerisindeyiz. Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğiz. Zor günlerde onların yanında olacağız ve insani yardımları da sağlamaya devam edeceğiz. Ukrayna ekonomisini doğrudan finansal yardım ile destekleyeceğiz.

"ABD UKRAYA'NIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEK"

Küresel arenada Rusya'yı daha da yalnız hale getireceğiz ve yaptıklarının bedelini ödemesini sağlayacağız. ABD Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecek."