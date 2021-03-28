ABD'den YPG'ye helikopter eğitimi

Türkiye'nin güney sınırlarını tehdit eden tüm terör guruplarına esteğini gizlemeyen ABD, YPG'li teröristlere helikopter eğitimi vermeye başladı.

Türkiye, sınırlarını ve güney sınırlarının ötesinde terör örgütlerinin baskısı altında yaşayan mazlumları korumak için birçok başarılı harekata imza attı.

Oluşturulmak istenen terör koridoru planlarını ortadan kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem sınırlarımızı hem de bölge halkını korumaya aldı.

Kahraman Türk askerlerinden kaçan hain örgüt üyeleri ise Fırat Neri'nin doğusunda belli bölgelere sığındı.

Girdikleri inlerde boş durmayan teröristler hem bölge halkını hem de TSK unsurlarını heder almaya devam ediyor.

Teröristlerin en büyük destekçisi ise, her fırsatta Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD.

TERÖRİSTLERE HELİKOPTER EĞİTİMİ

ABD'de yönetimi, teröristlere DEAŞ'la mücadele bahanesiyle silah, yaşam malzemesi, barınak ve eğitim sağlıyor.

Tırlarla bölgeye sevkiyatlarına devam eden ABD, bu kez teröristlere hava eğitimine başladı.

ABD güçleri, YPG'li teröristlere Apachi kullanmayı, öğretiyor. Teröristlere eğitim veren ABD askerlerinin görüntüleri ise terör örgütünün propagansasını yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.