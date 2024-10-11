AB'de hayata geçecek olan yüz taramalı sınır koruma sistemi yine ertelendi

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Avrupa Birliği'nde 10 Kasım'da hayata geçirilmesi planlanan yüz taramalı sınır kontrol sistemi yine ertelendi.

"HENÜZ CANLI OLARAK TEST EDİLMEDİ"

BBC'ye konuşan kaynaklar, AB'nin yazılımının Birleşik Krallık sınır sistemlerinde henüz canlı olarak test edilmediğini belirtti. AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, yeni bir tarih belirlenmediğini ancak sistemin aşamalı olarak uygulanacağını ifade etti.

“10 Kasım’a hazır olmayacağımız net” diyen Johansson, "Adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

BİYOMETRİK VERİLERLE KONTROL ALTINA ALACAK

Bu erteleme, 2022’de devreye girmesi planlanan sistem için yaşanan birçok gecikmeden sadece biri. Giriş Çıkış Sistemi (EES) olarak adlandırılan bu uygulama, AB dışındaki vatandaşların, pasaportlarına damga vurulması yerine biyometrik verilerle kayıt altına alınmasını sağlayacak.

Sistemin amacı, pasaportları biyometrik verilerle dijital olarak ilişkilendirmek. Yolcular, sınır kapılarında biyometrik verilerini kaydetmek için taşınabilir cihazlar kullanacak. EES, kara sınırları, havaalanları, limanlar, tren istasyonları - Eurostar hizmetleri dahil - ve AB'nin tüm dış sınırlarında geçerli olacak.

BİRÇOK KEZ ERTELENDİ

EES’in uygulanması, önümüzdeki hafta AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde ele alınacak. Alman İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, AB’nin ilgili ajansı olan EU-Lisa’nın sistemi yeterince istikrarlı hale getiremediği için üç ülkenin hazır olmadığını belirtti. Fransız İçişleri Bakanlığı ise EES’in düzgün bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü de bu ayın başında yaptığı açıklamada, "EES gibi bir sistemin uygulanması karmaşık bir süreçtir ve gecikmeler tamamen göz ardı edilemez" demişti.

Kontrol sisteminin 2022'de devreye girmesi planlanıyordu ancak birçok kez ertelendi. İlk olarak Mayıs 2023’e, ardından 2023 sonuna, son olarak da Kasım 2024’e ertelenmişti.