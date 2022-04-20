AB'de otomobil satışları, tarihteki en büyük düşüşü yaşıyor

Otomobil pazarında büyük düşüş yaşanan Avrupa Birliği, savaş nedeniyle tedarik sorunlarıyla karşılaştı. Otomobil satışları, yüzde 20'nin üzerinde geriledi.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş, yalnızca iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkiledi.

Savaştan etkilenen sektörlerden biri de otomobil sektörü oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, otomobil sektöründe tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.

Yüzde 20 gerileme yaşandı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Geçen yılın mart ayında 1 milyon 62 bin 511 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 844 bin 187'ye indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azaldı.

Başı İspanya çekti

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 30,2, İtalya'da yüzde 29,7, Fransa'da yüzde 19,5 ve Almanya'da yüzde 17,5 geriledi.

Yeni otomobil tescillerinde düşüş

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 241 bin 330, Fransa'da 147 bin 78, İtalya'da 119 bin 497 ve İspanya'da 59 bin 920 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 düşerek 2 milyon 245 bin 976'ya indi.

Geçen yılın temmuzunda düşüş başladı

Böylece, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri düşüş göstermiş oldu. Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 203 bin 919 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 168 bin 421 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 84 bin 882 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.