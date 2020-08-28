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    AB'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

    Birleşmiş Milletler, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.
    • AA
    • 28.08.2020 - 20:44
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    AB'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

    Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi.

    "BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜM"

    Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.

    Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.

    AB den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı #1

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