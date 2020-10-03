AB'den HDP'ye tutuklanmalar ile kayyumlara destek geldi

Avrupa Birliği, "Kobani" soruşturmasında Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kayyumlar bizi endişelendiriyor" denildi.

Avrupa Birliği Sözcüsü Ana Pisonero Hernandez, Kobani eylemleri soruşturmasında aralarında Kars Belediye Başkan Ayhan Bilgen'in de olduğu HDP'lilerin tutuklanmasının Türkiye'de yerel demokrasiyi ve milyonlarca seçmenin seçme hakkını ihlal ettiğini söyledi.

ACI DUYUYORUZ

Hernandez, Kars Belediye Başkanlığı'na da kayyum atanması ve HDP'lilerin tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de, demokratik yolla seçilmiş muhalefetin temsilcilerinin ve yöneticilerinin, 6 yıl önce gerçekleşmiş olaylar nedeniyle devam eden tutuklama ve gözaltılarından, özellikle de Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in (tutukluluğundan), büyük acı duyuyoruz" dedi.

Sözcü, söz konusu kişilerle ilgili araştırmaların daha önceden tamamlanmış olduğunu anımsatarak, "Bu daha da endişe verici" yorumunu ekledi.

UMUTLARIMIZ SÖNDÜ

AB Sözcüsü ardından Türkiye'de yerel demokrasiye yönelik umutlarının söndüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Bu son karar, ülkedeki yerel demokrasiyi baltalıyor ve milyonlarca seçmenin seçimlerde tercihlerini ifade etme hakkını inkar ediyor. AB birçok defa, Türkiye'de seçilmişlere karşı kanuni takibatın ve onların yerine devlet tarafından kayyum atanmasının ve terörle mücadele kanunun keyfi olarak uygulanmasının temel haklar ve özgürleri, özellikle de toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kötü yönde etkilediğini kınamıştır."

SERBEST BIRAKILSINLAR

AB Sözcüsü Ana Pisonero Hernandez, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye aday ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin iddia edilen kabahat veya suç ile ilgili, "Adil yargılama ve masumiyet karinesi ilkelerine" uymasını gerektiğini anımsattı.

Hernandez, "Hükümsüz olarak tutuklu bulunan politikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan hakları savunucularının derhal serbest bırakılması için kesin çağrımızı yineliyoruz" dedi.