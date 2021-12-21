AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 560 milyon euro destek

Haziran 2021'de AB'nin Suriyelileri desteklemek için Türkiye'ye yapacağını açıkladığı 3 milyar euroluk desteğin 560 milyon eurosu aktarılacak.

Avrupa Birliği (AB), Haziran 2021'de Türkiye'ye Suriyeliler için 3 milyar euroluk destek vereceğini açıklamıştı.

AB Komisyonu, belirtilen 3 milyar euro kapsamında 560 milyon euroluk fonun aktarılacağını bildirdi.

530 milyon euroluk kısmın eğitim için kullanılacağı belirtilirken, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'ne (PIKTES) katkı sağlanacağı aktarıldı.

ÖĞRETMEN ÜCRETLERİNDEN EĞİTİM MALZEMELERİNE KADAR DESTEK

Proje kapsamında öğretmenlerin ücretleri, ulaşım giderleri, eğitim malzemeleri, ek dersler, Türkçe eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, rehberlik programları, erken çocuk eğitimi gibi başlıklarda destek verilecek.

700 BİN SIĞINMACI ÇOCUĞUN OKULA ERİŞİMİ

Ayrıca yaklaşık 700 bin sığınmacı çocuğun okula erişimi amacıyla nakit desteği sağlanacak. Bunların dışında gençler için burslar ve ilgili destek hizmetleriyle öğrencilerin yüksek öğretime erişimine yardım yapılacak.

30 MİLYON EUROSU, SINIR KORUMASINDA KULLANILACAK

560 milyon euroluk fonun 30 milyon eurosu ise göç yönetimi ve sınırların korunması kapsamında, kabul ve barınma merkezlerinin idaresinin geliştirilmesi, düzensiz göçmenlerin transferleri, hizmetlere erişim ve uygun koşullarda barınma sağlanması gibi konulara ayrılacak.

Göç konusunda kaynak ve varış ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için 2021-2025 yıllarını kapsayan Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın yürütülmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığının çabaları desteklenecek.

TÜRKİYE'NİN ÇABASI TAKDİR EDİLDİ

AB Komisyonunun açıklamasında, Türkiye'nin 4 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların 3,6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğu, Türkiye'nin sığınmacıları desteklemek ve bu kişilere ev sahipliği yapmak üzere takdire şayan çabalar yürüttüğü ifade edildi.

Türkiye ile AB arasındaki 2016 tarihli ortak bildiriyle Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin toplam 6 milyar euro fon sağlamasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 6 milyar euroluk fonun tamamının sözleşmeye bağlandığı, 4,35 milyar euroluk kısmının ödemeler için kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Haziran 2021'de 3 milyar ilave fon açıklandığı, bunun 2021-2023 dönemini kapsayacağı belirtildi.