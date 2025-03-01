ABD'li aktör Gene Hackman ve eşinin ölümünün şüpheli olduğu bildirildi

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Rol aldığı 100'den fazla film bulunan Gene Hackman ile eşi geçtiğimiz şubat ayında New Mexico'daki evlerinde ölü bulundu.

Santa Fe İlçe Şerif Ofisi sözcüsü Denise Avila, cansız bedenleri refah kontrolü yaparken bulduklarını açıkladı.

İlk aşamada cinayet şüphesinin olmadığının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, evdeki köpeğin de ölü bulunduğu belirtildi.

KALP PİLİ İNCELENDİ

Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, düzenlediği basın toplantısında, çiftin 'büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü' belirterek, ölümlerine yönelik soruların cevapsız kaldığını söyledi.

Aktör Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini kaydeden Mendoza, cihazın son kaydedilen aktif durumunun 17 Şubat olduğunun anlaşıldığını aktararak, bunun aktörün o tarihte öldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

DIŞ TRAVMA BELİRTİSİ YOK

Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin pek olası olmadığını ifade ederek, her ikisinde de bu zehirlenmeye dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.

İlk bulguların herhangi bir dış travma belirtisine işaret etmediğini ve suç belirtisi göstermediğini anlatan Mendoza, toksikoloji sonuçlarını almanın üç ay ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti.

TELEFONLAR İNCELENECEK

Mendoza, çiftin ölü bulundukları evin içi ya da dışında gözetleme kamerası olmadığını aktararak, dedektiflerin çiftle en son kimin ve ne zaman temas kurduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

Mendoza, "Bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışmak için telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, telefonundaki fotoğraflar dahil cep telefonu verilerini analiz edeceğiz" dedi.