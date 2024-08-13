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Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası Ortadoğu'da artan gerilim ve İran'ın İsrail'e yönelik olası misilleme tehdidi gündemdeki yerini korurken, ABD’li emekli albay Douglas MacGregor’dan bölgedeki gelişmelerle ilgili yeni ve dikkat çekici analizler geldi.

MacGregor, sürecin İsrail’i içine çeken büyük çaplı bir savaşa doğru ilerlediğini belirterek, Türkiye hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"PKK'YI TÜRKİYE'YE KARŞI HAZIRLADIK"

MacGregor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar yaptığını, İsrail'den hiç hazzetmediğini ancak ısrarla Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde, bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının farkında olduğunu belirten Douglas MacGregor bölgedeki durumu değerlendirirken, Amerika'nın Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hazırladığını söyledi.

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de eğitip-donattığı ve tırlarla silah ve mühimmat gönderdiği biliniyor.

"İSRAİL, PKK'YI SURİYE ÜZERİNDEN KULLANMAK İSTİYOR"

Douglas MacGregor, konuşmasında bu bilgiler ışığında itirafta bulunup ABD’nin terör örgütü PKK’yı Türkiye’ye yönelik yeni saldırılara hazırladığını söyledi. MacGregor, ABD’nin daha önce PKK’yı Türkiye’ye saldırmak konusunda desteklediğini kabul ederken şimdi ise İsrail’in Suriye üzerinden PKK’yı kullanarak Türkiye’ye saldırı planı hazırlığında olduğu iddiasını da dile getirdi.

"TÜRKLER BUNUN FARKINDA"

MacGregor konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ama bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular. Onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. Yani İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Biz ABD olarak zaten bunun bir parçasıyız.