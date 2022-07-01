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    ABD'li gazetecinin NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı

    ABD'li gazetecinin NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen ABD'li gazeteci Tracey, 'otoriter' denilen Erdoğan'ın diğer liderlerin aksine soruları rastgele aldığını belirtti.
    • 01.07.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 14:39
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    32. NATO Zirvesi, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlendi.

    Türkiye'nin dikkat çektiği zirveye, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi damga vurdu.

    Zirvenin son gününde katılım sağlayan dünya liderlerleri, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li gazeteciyi şaşırttı

    ABD'li gazeteci Michael Tracey de NATO Zirvesi'ne katılan gazeteciler arasında yer aldı. Basın mensuplarının sorularının yantılandığı toplantıda dikkatini çeken bir durumu paylaşan Tracey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

    ABD li gazetecinin NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı #1

    Belirlenmemiş soruları seçiyor

    Sosyal medya hesabından deneyimlerini aktaran Tracey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi.

    ABD li gazetecinin NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı #2

    "Otoriter etiketi alan Erdoğan, Biden ve Johnson'dan daha çok soru aldı"

    Tracey, şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

    "Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.

    'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.

    Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."

    ABD li gazetecinin NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı #3

    ABD li gazetecinin NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı #4

    ABD li gazetecinin NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı #5


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