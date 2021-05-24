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    ABD'li komutanlardan terör örgütü YPG'ye ziyaret

    ABD'li komutanlardan terör örgütü YPG'ye ziyaret

    ABD’nin Orta Doğu’daki birliklerinden iki önemli isim, terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 12:40
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    Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu iddia eden ABD, YPG/PKK ile yakın ilişkisine devam ediyor.

    Terör örgütlerini silahlandırmaktan vazgeçmeyen ABD, son olarak Orta Doğu’daki birliklerinden iki önemli ismi, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye kolu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Kobani ile görüştürdü.

    Mazlum Kobani ile görüşmeyi ABD'li General Paul Calvet ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie gerçekleştirdi.

    EKONOMİK KONULAR ELE ALINDI

    Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Mazlum Kobani, bölgede hem ekonomik hem de güvenlik ile ilgili konuları Paul Calvet ve Kenneth McKenzie ile ele almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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