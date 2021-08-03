ABD'li şarkıcı Della Miles kimdir? 'Help Turkey' etiketine isyan etti!

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, "Help Turkey" yazarak yardım isteyenleri sert bir şekilde eleştirdi. Peki Della Miles kimdir? İşte detaylar..

Türkiye'de gerçekleşen orman yangınları sonrası 'Help Turkey' etiketiyle yapılan sosyal medya paylaşımları hakkında ABD'li şarkıcı Della Milles'ten açıklamageldi.

Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika, ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size!" dedi.

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen Della Milles kimdir merak konusu oldu.

Peki, Della Miles kimdir, kaç yaşında? Della Miles aslen nereli? İşte biyografisi...

DELLA MİLES KİMDİR?

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson’ın vokalisti olarak tanınan Della Miles 2018 yılında Türkiye’de gündem olmuştur. Gündeme gelme sebebi ise, daha önce tatil için geldiği, Muğla’ya yerleşmesi olmuştur.

DALYAN'A YERLEŞTİ

Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi’ne yerleşen usta isim dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilmektedir.

Ayrıca Köyceğiz’in Çandır Mahallesindede 700 m2’lik bir arsa satın aldığı belirtilmiştir.

KRİMİNAL HUKUK EĞİTİMİ ALDI

Amerika, Teksas Houstan’da dünyaya gelen Della Miles, ilk müzik deneyimini kilise korosu ile gerçekleştirmiştir. Annesininde müzisyen olması sebebi ile müzisyen bir ailede yetişen ünlü sanatçı, ayrıca kriminal hukuk eğitimi almıştır.

MİCHAEL JACKSON İLE ÇALIŞTI

Hayatını müzik üzerine sürdürme kararı aldığında ise Los Angeles’a taşınmış kısa sürede bir çok prodüktörün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Daha sonra, Michael Jackson ile birlikte Sisterella müzikalinde oynamaya başlamış, ardından Whitney Houston’a vokalistlik yapmıştır. 2011 senesinde ise Uncivilized isimli ilk solo albümünü müzik severler ile buluşturmuştur.

TÜRK MÜZİĞİNDE YER ALDI