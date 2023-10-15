ABD'li vatandaştan algı yapan FOX muhabirine tepki: Sürekli yalan haber yapıyorsunuz FOX muhabiri, Amerika’da Filistin eylemi yapanlara ‘başı kesilen bebekler’ iddiasını sordu. Bu sözleri duyan eylemci, muhabire tokat gibi sözlerle cevap verdi.

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ensonhaber.com

Bugün İsrail-Filistin hattındaki gerilimde 9'uncu gün...

İlk günden bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, gerilim tırmanıyor.

Bu zamana kadar çok sayıda can kaybının yaşandığı savaşta, siviller hedef oldu.

Dünyanın gözü savaşta

İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşam giderek zorlaşmaya başladı. Elektrik ve suların kesilmesiyle bölge halkı büyük bir mağduriyet yaşadı.

Öte yandan bölgede ortaya çıkan görüntüler de savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

Yaşananlar tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, televizyon ekranlarında da tek gündem bölgedeki savaş oldu.

Fox muhabirinden algı operasyonu

Saldırı anlarına ilişkin görüntüler yürekleri dağlarken, bu süreçte çok sayıda asılsız iddialar da ortaya atılıyor.

Buna bir örnek de Amerikan Fox muhabirinden geldi.

"Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz"

ABD’li vatandaşa mikrofon uzatan kadın muhabir, “Hamas’ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?” sorusunu yönelterek algı yarattı.

Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşarak vatandaştan, “Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazına kadar b*k dolusunuz.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın çocukları hedef aldığını iddia etmişti.

Öyle ki konuya ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Biden, “Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim.” ifadelerini kullanmıştı.

Kısa sürede infiale yol açan açıklamaların ardından Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.