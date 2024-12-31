ABD'li yetkililer Suriye'de geçici hükümetle bir araya geldi

AA

Suriye'de yeni yönetimle görüşmeler devam ediyor.

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'de yeni yönetim, ülkeyi inşa etmeye çalışıyor.

Bu süreçte ise ülkelerle de kritik görüşmelere imza atılıyor.

Bu kapsamda da ABD'li yetkililerin, başkent Şam'da Suriye geçici hükümetiyle görüştüğü bildirildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmede ABD heyetinin, Suriye'de ABD vatandaşlarının korunması, gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamalmaz gibi ABD vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesi, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin sürmesi, İran'ın Suriye'de tekrar ortaya çıkmaması, yeni yönetimde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi ve kapsamlı siyasi sürecin garanti edilmesini talep ettiği ifade edildi.