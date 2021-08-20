ABD'nin Afganistan'da bıraktığı askeri teçhizatlar tartışılıyor

20 yıl önce Taliban'la savaşmak için Afganistan'a giren ABD'nin, tüm silahlarını Taliban'a bırakıp kaçması gündem konusu oldu.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'e girdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban, ülkede varlığını hissettirmeye başladı.

Ülkenin adının değiştirileceği açıklanırken binlerce Afgan, ülkeden kaçmak için havalimanına akın etti.

Yaşanan bu gelişmeler tüm dünya kamuoyunun gündemini oluştururken ABD'nin, kaçarken Taliban'a bıraktığı silahlar tartışılmaya başlandı.

20 YILDA 83 MİLYAR DOLAR

ABD, Taliban'ı Afganistan topraklarından temizlemek için 20 yıl içinde 83 milyar dolar harcadı.

ABD istihbarat kurumlarının, Taliban’ın ABD Humvee’leri de dahil olmak üzere 2 binden fazla zırhlı aracı ve potansiyel olarak UH-60 Black Hawks, keşif saldırı helikopterleri ve ScanEagle askeri insansız hava araçlarını içeren 40’a kadar uçağı kontrol ettiğine inandıkları bildirildi.

Bunun yanında binlerce askeri teçhizat ve silah Taliban'ın eline geçti.

Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları VİDEO