ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK paylaşımı

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, PKK elebaşlarının yakalanması durumunda verilecek ödülü hatırlattı. Paylaşıma, “Teröristi durdurun. Yaşamları kurtarın” notunu düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden PKK terör örgütü elebaşlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda terörist Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık ‘PKK’nın kilit isimleri' olarak adlandırıldı.

Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceği hatırlatıldı.

Ayrıca paylaşıma, “Teröristi durdurun. Yaşamları kurtarın.” notu düşüldü.

TWİTTER PAYLAŞIMI

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır.”