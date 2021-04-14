Euro
9.6723
-0.26%
Dolar
8.0875
-0.22%
Altın
451.64
-0.72%
Borsa
1.398
1.44%
Bitcoin
514.300
1.03%
EXEN Coin
28.60
19.51%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK paylaşımı

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, PKK elebaşlarının yakalanması durumunda verilecek ödülü hatırlattı. Paylaşıma, “Teröristi durdurun. Yaşamları kurtarın” notunu düştü.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK paylaşımı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden PKK terör örgütü elebaşlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

    Paylaşımda terörist Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık ‘PKK’nın kilit isimleri' olarak adlandırıldı.

    Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceği hatırlatıldı.

    Ayrıca paylaşıma, “Teröristi durdurun. Yaşamları kurtarın.” notu düşüldü.

    TWİTTER PAYLAŞIMI

    ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

    "Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır.”

    ABD nin Ankara Büyükelçiliği nden PKK paylaşımı #1

    ABD nin Ankara Büyükelçiliği nden PKK paylaşımı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir