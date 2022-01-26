Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi. Güven mektubunu sunan Flake, görevine resmen başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, ocak ayı başlarında Türkiye'ye geldi.

Önce İstanbul'a iniş yapan Flake, buradan Ankara'ya hareket etmişti.

GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen görevine başladı.

ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Flake, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu ViDEO

ÖNCEKİ ELÇİ, KAVALA BİLDİRİSİNE İMZA ATTI

Daha önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yaparak, Türkiye'nin içişlerine müdahalede bulunmaya kalkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapmış, bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekmişti.

SEÇİMLERDE BIDEN'I DESTEKLEDİ

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.