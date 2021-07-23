ABD'nin ardından Norveç'ten de fon alan medya kuruluşları

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı’nın birçok dernek ve medya kuruluşuna verdiği fonları açıklamasının ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı da verdiği fonları açıkladı.

Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlendi.

İçlerinde Hrant Dink Vakfı, İKSV, Mezopotamya, Medyascope gibi kuruluşların olduğu listede toplamda sağlanan destek fon tutarı 3 milyon 535 bin 574 dolar oldu.

Desteklenen kuruluşlar arasında PKK medyası Mezopotamya'ya da 44 bin 676 dolar fon sağlandığı ortaya çıktı.

EN ÇOK FONLANAN MEDYASCOPE OLDU

Medyadan ise en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope.

Tüm bu gelişmelerin ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Türkiye’de bulunan derneklere ve medya kuruşlarına verilen fonlar ve miktarları yayınlandı.

BİR FON DA NORVEÇ'TEN

Fon alan kuruluşların arasında, ABD’li vakıftan da fon aldığı ortaya çıkan Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope da yer alıyor.

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Medyascope Haziran ayında 582 bin Norveç Kronu fon almış. Bu miktar 561 bin liraya tekabül ediyor.

65 BİN DOLAR CİVARINDA

Ayrıca Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu da hesaplandı.

STAJYERLERİN MAAŞ ALMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan tüm bu gelişmeler bir yana, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir kullanıcı Medyascope'u kastederek "Stajyerlere para vermiyorlar." açıklamasında bulundu.

Şahıs, isim vermeden eleştirdiği Ruşen Çakır tarafından Twitter'da engellendi.

Sosyal medya kullanıcısı, daha sonra attığı tweet'i paylaşarak, "İsim vermeden bir şey sormuştum, cevabı hep beraber aldık" yorumunu yaptı.