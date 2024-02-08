ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Haşdi Şabi komutanı Saadi için cenaze töreni düzenlendi Aracına düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Haşdi Şabi komutanının cenaze töreni bugün gerçekleştirildi.

AA

Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta hareketli anlar yaşandı.

Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Abu Bakır es-Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

Hayatını kaybetti

Araç içerisinde bulunan Saadi'nin düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

Haşdi Şabi duyurdu

Irak resmi haber ajansı İNA'nın geçtiği haberde, Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Haşdi Şabi komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Bağdat'ın doğusunda Meştel bölgesinde bir aracın hedef alındığı, aracın yandığı ve içinde bulunanın öldürüldüğü aktarıldı.

Cenaze töreni gerçekleştirildi

Öte yandan Haşdi Şabi komutanı Abu Bakır es-Saadi'nin cenaze töreni halkın ve sevdiklerinin yoğun katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)