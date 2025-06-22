ABD'nin İran'ı vurduğu hayalet uçak: B-2 Spirit'in özellikleri

İsrail-İran savaşına beklenilen ABD müdahalesi geldi.

ABD ordusu, İran'ın nükleer kalbi olarak değerlendirilen Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu.

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği haberleri ABD medyasında yer buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını söyledi.

60 METREYE İNEBİLEN BOMBA kullanıldı

Daha önce İran'ın Fordo nükleer tesisi için en az 2 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından belirtilirken düzenlenen harekatta 6 sığınak delici mühimmatın kullanıldığı öğrenildi.

13 bin 600 kilogram ağırlığında ve hassas güdümlü olan bu zırh delici bomba betonarme sığınakları 60 metre derinlikte vurma özelliği ile dünyada tek silah olarak biliniyor.

BOMBAYI TAŞIYABİLEN TEK UÇAK VAR: B-2 SPIRİI

Bu devasa yok edici silahı ise kendisi gibi eşsiz bir uçak taşıyabiliyor.

O da B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı...

Görünümüyle adeta bir yarasayı andıran bu devasa yok edici uçak 2 mürettebat ile uçuyor.

KANAT AÇIKLIĞI 52,4 METRE: 3 UÇAK BÜYÜKLÜĞÜNDE

21 metre uzunluğu olan uçak 52,4 metre kanat açıklığı ile dikkat çekiyor. Bu devasa uçak neredeyse 3 savaş jetinin genişliğine ulaşan kanat açıklığı ile bile korku saçıyor.

EN GELİŞMİŞ SİLAHLARDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR

ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarına girebilen ve İran'ın gömülü nükleer araştırma tesisleri ağı gibi sertleştirilmiş hedeflere hassas saldırılar düzenleyebilen Amerika'nın en gelişmiş stratejik silah platformlarından birini temsil ediyor.

MALİYETİ 2,1 MİLYAR DOLAR

ABD B-2'nin her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal oluyor ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçak yapıyor.

Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojisine sahip olan bombardıman uçağı 1980'lerin sonlarında üretilmeye başlandı, ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte üretimi durduruldu. Pentagon'un planlanan satın alma programının kesilmesinin ardından sadece 21 adet üretildi.

HAVA İKMALİ İLE MENZİL SORUNU KALMIYOR

Bombardıman uçağının yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan menzili, ABD'nin kıtasal üslerinden küresel saldırı kabiliyeti sağlıyor. Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri'den Afganistan ve Libya'ya kadar olan görevlerde gösterildiği gibi, dünya çapında neredeyse her hedefe ulaşabilir.

Uçağın 150 tondan fazla olan faydalı yük kapasitesi, çok çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahlar taşımasına olanak sağlıyor.

RADARA YAKALANMIYOR

Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk hassas güdümlü bir "sığınak delici" bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) içerebilecek büyük mühimmat yüklerini barındırırken gizlilik özelliklerini korumak için özel olarak tasarlandı.