ABD'nin Montrö açıklamasına Rusya'dan tepki: Türkiye hükümleri uyguluyor Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini kesin bir şekilde uyguladığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin sözleşmeyi değiştirme konusunda başarılı olamayacağını belirtti.

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, geçtiğimiz günlerde Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye dahil Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerle çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabiliriz. Türkiye koruyucusu olduğu Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulamaya koymuştu" ifadesini kullanmıştı.

Wallander'in ifadeleri ABD'nin Montrö Sözleşmesi'ni feshetme ya da değiştirme isteğinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.

Rusya'dan tepki Montrö'yü değiştiremeyeceksiniz

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulama kararına değinerek Türkiye ile çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabileceğine işaret etti. Bu yoğunlukla Montrö Sözleşmesi'nin feshi olarak yorumlandı. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Lavrov, "ABD'nin eğer Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin bir değişiklik talebi bulunuyorsa Türk meslektaşlarımız sözleşmenin koruyucuları olarak bize birçok kez sözleşmenin hükümlerini kesin bir şekilde uygulayacaklarını söylediler" dedi.

Montrö Sözleşmesi'nin önemi

Montrö Sözleşmesi, Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam kontrol hakkı verir ve barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantiler.

Ayrıca Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı verir.