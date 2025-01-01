ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildi

Haber Merkezi

ABD'nin New Orleans kentinde meydana gelen saldırının ardından soruşturmalar sürerken bölgede olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Landry, New Orleans'ta bugün gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.