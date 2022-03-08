ABD Başkanı Joe Biden Rusya'dan hem ham petrol hem de doğalgaz ithalatını yasakladıklarını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süreli gerilimi ardından patlak veren savaş 13. gününde devam ediyor.

Ukrayna topraklarında savaş tüm şiddetiyle devam ederken bir yandan göçmen krizi bir diğer yandan da başta enerji ve ham madde olmak üzere ticaret ve ekonomik kriz dünyaya yayılıyor.

Dünya ekonomisini etkileyen başlıca etmen ise ABD ve Batı ülkelerinin Rusya ve Rus yöneticilerine yönelik yaptırımlarına her gün yenileri eklemesi.

RUS PETROL VE DOĞAL GAZ YASAĞI PLANI

Bu kapsamda Amerikan NBC kanalında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

VARİL FİYATI 300 DOLAR OLUR UYARISI

Uluslararası petrol piyasalarında 130 dolara dayanan fiyatları beraberinden getiren bu açıklamanın ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirerek "Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.

YASAĞI JOE BİDEN DUYURDU

Karşılıklı bu açıklamaların ardından ABD'nin Rus petrolünü yasaklamaya yönelik planını ABD Başkanı Joe Biden duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, "Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir.

ABD'nin Rus petrolü yasağı planının ayrıntıları VİDEO

"AVRUPALI ÜLKELER DAHA BAĞIMLI"

Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz.

"ÖZGÜRLÜĞÜ KORUMANIN BİR BEDELİ OLACAKTIR"

Putin'in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız. Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissedecektir. Demokratlar olarak bunu yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İRAN AMBARGOSU GİBİ OLMAYACAK

Buna göre Rusya'ya yönelik petrol ve gaz yasağı sadece ABD'yi kapsayacak ve Avrupa ülkeleri bu yaptırıma katılmayacak. Bu yönüyle petrol ve doğal gaz yasağı İran'a yönelik yaptırımlar gibi küresel katılımlı olmayacak.

PUTİN'İN BEKLEDİĞİ AVRUPA-ABD AYRIŞMASI

Uzmanlara göre ise bu plan, Putin'in Ukrayna üzerinden devam eden doğu-batı kutuplaşmasında ABD'nin Avrupa ülkeleri ile muhtemel ayrışması anlamına geliyor.

ABD-RUSYA ENERJİ TİCARET VERİLERİ

Planın Rusya'ya yönelik etkileri göz önünde bulundurulduğunda ise ABD-Rusya petrol ticaret rakamları dikkat çekiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Rusya’dan ham petrol ithalatı toplam petrol sevkiyatlarının yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Diğer petrol ürünleriyle birlikte 2021’de ABD’nin Rusya’dan toplam ithalatı yaklaşık yüzde 8’lik paya sahip.

ABD ham petrol ithalatının çoğunu Kanada, Meksika ve Suudi Arabistan'dan alıyor.

TOPLAM İTHALATIN SADECE YÜZDE 8'İ

Yine de, ABD petrol ve rafine ürün ithalatının yaklaşık %8'i veya günde yaklaşık 672.000 varil geçen yıl Rusya'dan geldi.

Bunun içinde, Rusya'nın ham petrolü ülke ithalatının kabaca %3'ünü ya da günde yaklaşık 200.000 varili oluşturuyordu.

AVRUPA'NIN RUSYA'DAN DOĞALGAZ İTHALAT

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre, Avrupa geçen yılı yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki en düşük seviyeleri görerek geçirdi.

2021 yılında Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı kontrat seviyesinde devam etmesine rağmen önceki yıllara göre düşük seyretti.

Geçen yıl toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 40'ını Rusya'dan sağlayan Avrupa'da ülkelerin Rus gazına bağımlılığı ise değişkenlik gösteriyor.

HANGİ AVRUPA ÜLKESİ RUSYA'DAN NE KADAR GAZ ALIYOR?

Finlandiya, Estonya, Makedonya ve Bulgaristan doğalgaz ithalatının tamamını Rusya'dan yaparken, Letonya doğalgaz ithalatının yüzde 97'sini, Sırbistan yüzde 88'ini, Slovakya yüzde 86'sını, Polonya yüzde 81'ini, Avusturya yüzde 80'ini, Slovenya yüzde 79'unu ve Macaristan yüzde 78'ini bu ülkeden gerçekleştirdi.

Rusya'nın, Litvanya'nın doğalgaz ithalatındaki payı yüzde 69, Almanya'nın dış alımındaki payı yüzde 54 oldu. Bu oranlar, Çek Cumhuriyeti için yüzde 53, İsviçre için yüzde 44, Danimarka için yüzde 35, İtalya için yüzde 33, Hırvatistan ve Romanya için de yüzde 28 oldu.

Yunanistan gaz ithalatının yüzde 19'unu, Fransa yüzde 8'ini, Hollanda yüzde 5'ini ve Belçika yüzde 3'ünü Rusya'dan yaptı.

RUSYA YERİNE VENEZUELA

Biden yönetiminin, Rusya'nın sevkiyatlarının durdurulmasından kaynaklanacak herhangi bir petrol açığını kapatmaya yardımcı olmak için hükümeti de yaptırıma tabi tutulan Venezuela ile temasa geçti. ABD'li yetlililer Venezuela'da temaslarda bulundu.