ABD’nin savunma bütçesinden PKK/YPG çıktı ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

AA

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu'nun ardından 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Onaylanan bütçeden PKK/YPG'ye ayrılan fon dikkat çekti.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

PKK'nın Suriye uzantısına desteğe devam: 156 milyon dolar daha

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

DEAŞ'la mücadele bahane edildi

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

Ukrayna'ya 800 milyon dolar

Ayrıca İndo-Pasifik bölgesindeki faaliyetler için 14,7 milyar dolar, Ukrayna'ya yardımlar için de 800 milyon dolar ayrılması öngörüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)