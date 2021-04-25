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    ABD'nin soykırım karnesi

    ABD'nin soykırım karnesi

    Joe Biden'ın 'soykırım' iddiasını destekleyen açıklaması üzerine, gündeme ABD'nin kanlı geçmişi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 09:25
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    ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını "soykırım" olarak değerlendirerek Türkiye'ye karşı Ermeni iddialarını destekledi.

    Joe Biden'ın bu açıklamasının ardından ABD'nin soykırımlarla dolu geçmişi akıllara geldi.

    ABD'nin geçmiş yıllarda yaptığı savaş ve katliamlarda milyonlarca kişi vahşi bir şekilde katledildi.

    İRAN DARBESİ

    1953'te 10 binden fazla İranlı, ABD'nin ekonomik, askeri desteğiyle infaz edildi.

    VİETNAM SAVAŞI

    1962-1975 yıllarında Vietnamlı siviller hedef alındı. ABD, halka karşı zehirli portakal gazı kullanarak soykırım yaptı. Bu sebeple de 3 milyon Vietnamlı yaşamını yitirdi.

    BOSNA HERSEK KATLİAMI

    1992-1995 yıllarında 250 binden fazla Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından BM ve tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü.

    HİROŞİMA VE NAGAZAKİ SALDIRISI

    1945'te düzenlenen atom bombası saldırısı sonucu 350 bin kişinin yaşamına son verildi, binlerce kişi ise sakat kaldı.

    ABD nin soykırım karnesi #1

    ABD nin soykırım karnesi #2

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