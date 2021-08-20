Taliban'la mücadeleyi gerekçe göstererek 20 yıl önce Afganistan'a giren ABD'nin bölgedeki rolü ve Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesiyle başlattığı tahliyelere kadar ki süreç, bir videoda toplandı.

20 yıldır Afganistan'da askeri birlklerini tutan ve Afgan güvenlik güçlerine trilyonlarca dolar yatırım yapan ABD, Afganistan'dan çekildi.

Geçtiğimiz pazar günü Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte tahliye işlemlerini başlatan ABD'nin Afganistan'a giriş süreci de merak konusu oldu.

ABD'NİN EN UZUN SAVAŞI

ABD'deki ikiz kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırının ardından Afganistan'a giren Amerikan askerleri, ülkenin katıldığı en uzun savaşla karşı karşıya kaldı.

ABD'ye hem askeri hem de maddi anlamda büyük ölçüde kayıp yaşatan süreçte neler yaşandığı, Ensonhaber Editörü Meliha Balaman'ın anlatımıyla aktarıldı.

ABD'nin Taliban için girdiği Afganistan'daki 20 yıllık süreci VİDEO

TALİBAN'IN KURULUŞU VE ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN AYRILIŞI ELE ALINDI

Taliban'ın kuruluş aşamasından ABD'nin ülkede ne gibi faaliyetler gösterdiğine, bu süreçte ABD'de iktidara gelen devlet başkanlarının görüşlerinden ABD'nn Afganistan'da başlattığı tahliye işlemlerine kadar yaşanan süreç bir videoda toplandı.

Meliha Balaman / meliha.balaman@ensonhaber.com