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    ABD’nin taziye mesajı yayınladığı teröristin kimliği doğrulandı

    ABD’nin taziye mesajı yayınladığı teröristin kimliği doğrulandı

    Terör örgütü PKK'nın, MİT tarafından etkisiz hale getirilen sözde sorumlularından Civana Heso'nun, Suriye'deki ABD güçleri tarafından eğitildiği belirlendi.
    • 07.12.2022 - 11:34
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    Sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin kökünü kazıyan TSK ve MİT, Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atıyor...

    Terör örgütünün sözde sorumluları, bu operasyonlarla sarı torbalara koyuluyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temmuz ayında yaptığı operasyonla PKK'nın sözde Cezire bölgesi sorumlusu "Roj Habur" kod adlı "Civana Heso" etkisiz hale getirildi.

    ABD’den teröristler için taziye mesajı

    Bu teröristin imhası, ABD'de büyük yankı uyandırdı.

    Öyle ki, etkisiz hale getirilen teröristin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın taziye mesajı yayımladığı üç teröristten biri olduğu tespit edildi.

    CENTCOM, 24 Temmuz’da terör örgütü YPG/PKK elebaşı Salva Yusuk için "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü." ifadeleriyle taziye mesajı paylaşmıştı.

    Söz konusu paylaşımda terörist Yusuk’un yanında olduğu belirtilen 2 teröristten birinin Suriye'de terör örgütü PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı.

    ABD’nin taziye mesajı yayınladığı teröristin kimliği doğrulandı #1

    Türkiye'ye yönelik eylem yapacak kadroları eğitti

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldı.

    Teröristin, daha önce PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik eylem yapacak kadroları eğittiği öğrenildi.

    ABD’nin taziye mesajı yayınladığı teröristin kimliği doğrulandı #2

    Sızma, pusu ve benzeri eylemleri organize ediyordu

    Teröristin eğittiği örgüt mensuplarının Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar düzenlediği tespit edildi.

    Terör örgütü PKK'nın 2014'te kurduğu ve "YAT" olarak anılan sözde anti-terör birliklerinin, örgütün Suriye'deki sözde özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu ve benzeri eylemleri organize ettiği belirlendi.

    ABD’nin taziye mesajı yayınladığı teröristin kimliği doğrulandı #3


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