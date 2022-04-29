ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği silahların listesi açıklandı

Rusya'ya karşı direnen Ukrayna'ya ABD tarafından verilecek olan silahların bütçesi onaylandı. Ukrayna'ya yollanacak yeni silah ve mühimmatların listesi duyuruldu.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan krizin üzerinden 2 ay geçti.

Haftalardır süren şiddetli çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Savaş süresince destek beklediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelensky'nin çağrılarına tüm dünyada kulak verilirken, ABD de silah ve mühimmat desteği vereceklerini açıkladı.

Silah ve mühimmat desteğine onay verildi

Pentagon'un Rusya'ya karşı kullanması için Ukrayna'ya vereceğini açıkladığı helikopterler, stingerlar, obüsler ve binlerce silah için onay çıktı.

Askeri anlamda büyük harcamalarla Ukrayna'nın arkasında duracağını açıklayan Amerika yönetimi, Ukrayna'ya 4 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verdi.

20.4 milyar dolarlık askeri ve güvenlik yardımı

ABD Devlet Başkanı Joe Biden, nisan ayı sonunda Ukrayna'ya 20,4 milyar dolarlık askeri ve güvenlik yardımı ve NATO müttefiklerini güçlendirmeyi içeren büyük bir yeni yardım paketi açıkladı. Nisan ayında 800 milyon Dolar değerinde silah ve malzeme içeren bir paket daha açıklanmıştı.

Uzun süre yardım gönderilmeye devam edilecek

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya "uzun süre" yardım gönderme kapasitesine sahip olduğunu söyledi, ancak yaptırım uygulanan mevcut stok neredeyse tükenmek üzere olduğu için Kongre'den daha fazla fon yetkilendirmesini istemek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

"Batının birliğinin çatlayacağına inanıyor"

Biden "Putin, bizim Ukrayna’ya olan ilgimizi kaybetmemize bel bağlıyor" dedi ve Rusya Devlet Başkanı'nın "Batı'nın birliğinin çatlayacağına" inandığını da sözlerine ekledi.

Biden sözlerini “Ve bir kez daha onun yanıldığını kanıtlayacağız." diyerek sonlandırdı.

Hangi askeri sistemlerin kullanılacağı açıklanmıyor

ABD tarafından onaylanan insani ve ekonomik yardımları da içeren yeni yardım paketinin toplam maaliyeti 33 milyar doları buluyor.

Ancak Rusya'nın bunları öğrenmesinden ve bunlara karşı plan yapmasının önüne geçmek için olası bir hamlede hangi askeri sistemlerin yer alacağı açıklanmıyor.

400'den fazla Stinger uçaksavar füzesi

Karadan havaya füze veya yerden havaya füze olarak da bilinen Stinger uçaksavar sistemi, uçakları ve diğer füzeleri yok edebilen taşınabilir omuzdan ateşlemeli bir füze sistemi.

Bu füzeleri üreten Raytheon Technologies şirketi, Savunma Bakanlığı'nın 18 yıldır yenilerini satın almadığı ve parçaların çoğunun ticari olarak temin edilemediği için Ukrayna'ya verilen silahları değiştirmek için mücadele ediyor.

5 bin 500'den fazla Javelin tanksavar füzesi

Javelin, tek bir kişi tarafından taşınabilen ve fırlatılabilen gelişmiş bir tanksavar silahı. Aynı isimdeki palet ve saha mızrağı gibi, Javelin de bir tankın zırhını en hafif olduğu tepeden vurur. Kendi kendine yönlendirilen silah, iki buçuk mil menzile sahiptir ve hedefinin termal resmini izler.

14 binden fazla anti-zırh sistemleri

Anti-zırh sistemleri, zırhlı araçları hedef alan tüm silahların ortak adı. ABD hükümeti, Rusya'nın etkilerini öngörememesi ve karşı koyamaması için Ukrayna'ya gönderilen bazı sistemlerin isimlerini vermeyi reddetti.

700'den fazla Switchblade drone

Bazen "kamikaze dronlar" olarak tanımlanan bu silahlar patlayıcılarla dolu insansız araçlar. Portatif olan bu drone’ların 300 ve 600 olmak üzere iki boyutu var, birincisi yaklaşık beş buçuk kilo ağırlığında ve bir sırt çantasına sığabiliyor, ikincisinin füzesi tek başına 33 kilo ağırlığında ve bir tankı yok edecek kadar güçlü. Insider, bu silahları "kara savaşında devrim yaratabilir" diyerek anlatıyor.

90 adet 15mm Obüs ve 183 bin adet 15mm topçu mermisi

Aslında bir top olan Obüs, ordunun dolaylı ateş silahlarının en uzun menziline sahip. Dakikada dört mermiye kadar ateş edebilir ve 18 mil uzaklıktaki hedefleri vurabilir. Yaklaşık 7 bin ton ağırlığındaki bu ağır topçu parçaları, düz araziye ve engebeli ovalara sahip Donbas bölgesindeki savaşın bu yeni aşamasında Ukrayna için hayati önem taşıyacak.

15mm Obüs çekmek için 72 taktik araç

Bu taktik araçlar, ağırlığı 7 bin tondan biraz daha az olan Obüsleri çekmek için kullanılacak.

16 Mi-17 helikopteri

Mi-17 helikopterleri, birlikleri bir yerden bir yere taşımak için kullanılan yardımcı nakliye araçları. Personel taşımanın yanı sıra, Mi-17'ler toplar ve roketlerle silahlandırılabilir.

Yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı

Halk arasında Humvees olarak bilinen bu araçlar 50 ülkenin orduları tarafından kullanılan hafif dizel motorlu araçlardır.

"Savaş alanı taksileri" olarak da bilinen Zırhlı Personel Taşıyıcılar, savaş bölgelerinde asker ve ekipman taşımak için tasarlanmıştır. Bazı mermi parçalarından koruma sağlayabilirler ve Vietnam Savaşı'ndan beri kullanılıyorlar.

7 binden fazla küçük araç

Tabancalar, tüfekler ve av tüfekleri de dahil olmak üzere bireysel bir askerin taşıyabileceği piyade silahlarıdır.

50 milyondan fazla mermi mühimmatı

Biden yönetiminde ilk kez bir acil durum ilanı kullanıldı ve bu kadar büyük bir mühimmat sevkiyatı gerçekleşecek.

121 adet Phoneix Ghost taktik droneu

Phoenix Ghost, daha önce kullanılmamış yeni bir taktik drone. Üst düzey bir savunma yetkilisine göre, bu silah "Hava Kuvvetleri tarafından, özellikle Ukrayna'nın gereksinimlerine yanıt olarak hızla geliştirildi", ancak Pentagon Basın Sekreteri John Kirby daha sonra bu açıklamayı reddetti ve drone’nun savaş patlak vermeden önce geliştirildiğini söyledi.

Lazer güdümlü roket sistemleri

Lazer güdümlü roket sistemleri uçaklara monte edilir, ancak yerden de fırlatılabilir veya diğer araçlara monte edilebilir. Lazer sistemi bu roketleri hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürür.

İHA'lar

Puma İnsansız Hava Sistemi, ABD savunma yüklenicisi AeroVironment tarafından üretilen istihbarat, gözetleme, hedef edinme ve keşif sağlayan bir drone. Drone havada 150 dakika uçabiliyor, 3 metreye yakın kanat açıklığına sahip ve 60 kilometre kadar uçabilir.

Drone tekneleri

İnsansız Kıyı Savunma Gemileri, bazen "drone tekneleri" olarak da adlandırılır, mürettebatsız su üzerinde çalışan gemilerdir. Diğer gemileri engellemek için kullanılabilirler ve Ukrayna muhtemelen onları Rus amfibi saldırılarına veya Ukrayna yakınlarında faaliyet gösterme girişimlerine karşı savunmak için kullanacak.

Mayınlar

M18A1 Claymore, bir mayındır, ancak zırhsız araçlara karşı da kullanılabilir. Geleneksel kara mayınlarının aksine, Claymore uzaktan kumanda ile patlatılır ve çelik topları ateşler.

Patlayıcılar

C-4'ler plastik patlayıcıların genel ismidir. Hedefli bir patlama yaratabilir ve su altında kullanılabilirler.