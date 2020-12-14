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- ABD'nin yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
ABD'nin yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz"
- AA
- 14.12.2020 - 21:33
- Güncelleme : 14.12.2020 - 21:40
Dışişleri Bakanlığı:
"ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz
ABD’nin tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.
Bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz"