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    ABD'nin yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    ABD'nin yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz"
    • AA
    • 14.12.2020 - 21:33
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 21:40
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    Dışişleri Bakanlığı:

    "ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz

    ABD’nin tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

    Bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz"

    AYRINTILAR GELİYOR...

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