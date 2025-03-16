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AA

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi.

Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.

"ZAMANINIZ DOLDU"

ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi.

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız.

"ASKERİ HAREKAT EMRİ VERDİM"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı.

CAN KAYBI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Trump'ın bu açıklamasından sonra ABD ordusu, Yemen'in başkenti Sanaa ve Sada ilindeki hedefleri vurdu.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

HALK SOKAKLARDAKİ KIRIK CAMLARI TEMİZLEDİ

Saldırıların etkisiyle başkent Sanaa'daki bazı dükkan ve evlerin camları kırıldı.

Bölgedeki vatandaşlar sokaklardaki cam kırıklarını temizledi.

YEMEN'E DESTEK MESAJI

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, saldırıların ardından Yemen'e destek mesajı verdi.

Saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirildiği ve kınandığı kaydedildi.