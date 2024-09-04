Abdulfettah es-Sisi Türkiye'de: Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni dönemin kareleri Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa Havalimanı'ndaki selamlaştığı anlar objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi

Türkiye son dönemde Orta Doğu ve Arap dünyası ile olumlu ilişkiler geliştiriyor.

İlişkilerde sorun yaşanan ülkelerle tek tek yeni sayfalar açılıyor.

Bu kapsamda yaşanan darbe sondasında ilişkilerin bozulduğu Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönem başladı.

SİSİ TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'daki dünya kupası final maçında ilk kez bir araya geldiği ve daha sonra Kahire'de resmi ziyarette bulunduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'de.

Mısır'dan Türkiye'ye 12 yıl sonra ilk resmi ziyaret özelliği taşıyan tarihi bir gün yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

İLK AÇIKLAMADA DOSTLUK MESAJI

Burada basına kısa bir açıklamada bulunan Sisi, dostluk mesajı verdi.

Sisi, "Bugünkü ziyaretim iki ülke arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" dedi.

KARŞILAMA TÖRENİNDEN KARELER

Erdoğan'ın Sisi'yi karşıladığı anlara ilişkin fotoğraflar servis edildi.

Sisi'nin merdivenlerden inerken Erdoğan'a asker selamına benzer bir selam vermesi dikkat çekti.

Liderler karşılama töreninin ardından havalanında kısa bir görüşme gerçekleştirirken, ikili ve heyetler arası görüşmeler için havaalanından ayrıldı.

İki lider Beştepe'ye aynı araçla hareket etti.

İşte karşılama töreninden kareler: