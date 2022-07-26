Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global televizyonunda katıldığı yayında Abdülhamid Han gemisinin sefere çıkacağı tarihi açıkladı.

Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin ilk görevine 9 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

"Akdeniz'den ilk görev yerine uğurlayacağız"

Bakan Dönmez, "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 9 Ağustos'ta uğurlayacağız.

"İlk defa biz kullanacağız"

Bu gemi 7. nesil. Hiç kullanılmamış bir gemi, ilk defa biz kullanacağız. Yabancı uzmanlardan destek alıyorduk. Şu anda gemilerimizde çalışanların 3'te 2'si neredeyse yerli. Bu gemiler tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında çoğu kere yerinde sabit durmak üzere tasarlanıyor. Zaman zaman yabancı firmalardan destek aldığımız da söz konusu. Ancak pek çok ülkeye ve şirkete göre yerli kaynak ve yerli tedarikçi kullanma oranımız da çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han gemisi 9 Ağustos'ta ilk seferine çıkacak VİDEO

İsmini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geminin ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 13 Haziran'da Filyos'ta "Karadeniz Gazı İlk Kaynak ve Boru İndirme" töreninde Abdülhamid Han olarak açıklandı.

Çalışmalar Mersin'de devam ediyor

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor.

Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.

Filonun en güçlüsü

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.