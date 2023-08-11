Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akseki-1 Kuyusu'nda sondaja başlıyor Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, denizlerdeki doğalgaz keşif ve sondaj filosunun en güçlü üyesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin, Akseki-1 Kuyusu'nda sondaja başlayacağını bildirdi.

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Türkiye’nin son yıllarda varlığını sahada ciddi şekilde hissettirdiği alanlardan biri de hiç şüphesiz derin denizdeki arama-keşif ve üretim faaliyetleri…

Mavi Vatan’ın dört bir yanını kendisine ait sismik arama-keşif ve sondaj gemileriyle tarayan Türkiye bu alanda elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimiyle daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyor.

Ülkemizin dış ticaret açığında en önemli kalemi oluşturan enerji alanında atılacak adımlar aslında sadece bugünleri değil, Türkiye’nin on yıllar sonrasını da doğrudan etkiliyor.

Hükümet çalışmalara büyük önem veriyor

Karbonsuz ekonomiye geçiş planlamalarının yanı sıra fosil yakıtların öngörülebilir bir süre daha ekonomimiz için taşıyacağı önem Ankara’nın radarında.

Bu çerçevede arama ve tarama faaliyetleri sürüyor.

TPAO, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin, Akseki-1 Kuyusu'nda sondaja başlayacağını bildirdi.

"Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor"

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz’deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor.

Paylaşımda ayrıca Mavi Vatan'daki doğal gaz arama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

İki kuyuda sondaj faaliyeti yapmıştı

Türkiye'nin enerji filosuna son yıllarda kattığı sondaj gemilerinin en güçlüsü olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'de daha önce Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularında sondaj faaliyetinde bulunmuştu.

Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü

Söz konusu sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği

Gemi, çift kule ile aktif konumlandırma sistemine ve 200 mürettebat kapasitesine sahip.

Abdülhamid Han, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.