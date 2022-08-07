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    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

    Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 14:05
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    Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

    Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

    Türk bayrağı işlendi

    Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır VİDEO

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır #1

    Türkiye'nin en güçlü gemisi

    AA'nın haberine göre; hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

    Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

    Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve uğurlayacak

    İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır #3

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır #4

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır #5

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır #6


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