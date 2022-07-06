Gemi, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenecek. Taşucu Limanı'nda bekleyen gemideki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Türkiye, hak sahibi olduğu deniz alanlarında yeni arama tarama faaliyetleri için geri sayıma geçti.

Halihazırda filoda bulunan Fatih, Kanuni ve Yavuz gemilerine bir yenisi daha ekleniyor.

Hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak

Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi olacak.

Bu kapsamda gemideki son hazırlıklar, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sürdürülüyor.

Gemideki hazırlıklar

Filonun yeni üyesi olarak kayıtlara geçecek geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlenirken, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

Geminin "Abdülhamid Han" olarak belirlenen adı da dış yüzeyine yazıldı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mavi Vatan'da göreve hazırlanıyor ViDEO



Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü

Söz konusu sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği

AA'nın haberine göre, gemi, çift kule ile aktif konumlandırma sistemine ve 200 mürettebat kapasitesine sahip.

Abdülhamid Han, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.