Abdülhamid Han sondaj gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'e açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirdi.

Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına bir gemimiz daha katılıyor.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin faaliyetlerine başlamasına az bir zaman kaldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek ay sahaya çıkıyor

Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Oktay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"7. nesil Abdülhamid Han sondaj gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip.

"Doğu Akdeniz'de hakkımızı savunuyoruz"

Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz’de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz’de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz.

Akdeniz’de, Ege’de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin! Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildir!"