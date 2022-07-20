Petrol
106.12
-1.15%
Euro
18.0085
0.22%
Dolar
17.578
0.10%
Altın
965.5
-0.08%
Borsa
2524
0.90%
Bitcoin
413.300
8.61%
BTXN Coin
7.51
1.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Abdülhamid Han sondaj gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'e açılacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdülhamid Han sondaj gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'e açılacak

    Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına bir gemimiz daha katılıyor.

    Abdülhamid Han sondaj gemisinin faaliyetlerine başlamasına az bir zaman kaldı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Gelecek ay sahaya çıkıyor

    Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de çalışmalara başlayacağını açıkladı.

    Oktay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "7. nesil Abdülhamid Han sondaj gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip.

    "Doğu Akdeniz'de hakkımızı savunuyoruz"

    Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz’de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz’de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz.

    Akdeniz’de, Ege’de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin! Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildir!"

    Abdülhamid Han sondaj gemisi önümüzdeki ay Akdeniz e açılacak #1

    Abdülhamid Han sondaj gemisi önümüzdeki ay Akdeniz e açılacak #2

    Abdülhamid Han sondaj gemisi önümüzdeki ay Akdeniz e açılacak #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...
    Medya

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...

    Jennifer Lopez'den yatak pozu
    Magazin

    Jennifer Lopez'den yatak pozu

    Görüş Bildir