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    Abdülhamid Han, sondaja başladı

    Abdülhamid Han, sondaja başladı

    Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han, ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı.
    • 17.08.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 19:35
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    Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları, ülkemizin 4'üncü gemisi Abdülhamid Han ile Akdeniz'de devam ediyor..

    Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanan Abdülhamid Han, görev yeri olan Yörükler-1 kuyusuna ulaştı.

    İlk sondaj başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.

    "Akdeniz'de de yeni müjdeler yaşatmaya kararlıyız"

    Bakan Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Abdülhamid Han, ilk sondajına başladı VİDEO

    Abdülhamid Han, sondaja başladı #1

    Abdülhamid Han, sondaja başladı #2

    Abdülhamid Han, sondaja başladı #3


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